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Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ve Çatak ilçeleri kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi olay yerinde imha edildi.

22.10.2019 21:15Van'da teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ve Çatak ilçeleri kırsalında PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi olay yerinde imha edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Gürpınar ilçesi Bükeç Mahallesi kırsalı ile Çatak ilçesi Aruh Yaylası kırsalında, 21 Ekim 2019 tarihinde Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; çok sayıda silah/mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş olup, mühimmatlar ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilmiştir" denildi.
(İHA)

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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