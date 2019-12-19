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Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 roketatar mühimmatı ele geçirilerek, imha edildi.

19.12.2019 08:07 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:08Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

VAN'ın ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 roketatar mühimmatı ele geçirilerek, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı Kaçit Mahallesi'nin Körüklü Deresi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kıran-Şehit J. Asb. Kd. Çvş. Sinan Babacan ismi verilen operasyon sırasında yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde teröristlere ait 2 roketatar mühimmatı bulundu. Mühimmatlar, uzman ekiplerce bulunduğu yerde imha edildi.Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.



Çatak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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