Van'da Tıbbi Atık Bertaraf Tesisinin Sözleşmesi İmzalandı

Van Büyükşehir Belediyesine ait tıbbi atık bertaraf tesisinin işletme ihalesi yapıldı. İhaleyi 10 yıllığına yüzde 20.25 kar payı ile en yüksek teklifi veren Turanlar Çevre Teknolojileri Müh. İnş. Tah. ve Tic. Ltd. Şti firması kazandı.Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı tıbbi atık sterilizasyon ve bertaraf tesisinin işletme ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalandı. Genel Sekreter Mustafa Yalçın başkanlığında bir süre önce ihalesi yapılan tıbbi atık bertaraf tesisi için 10 firma davet edilirken, bunlardan 4 tanesi ihaleye katıldı. İhaleye katılan firmalar arasında en düşük teklifi yüzde 10 kar payı ile İnte İnş. Tes. Tah. San. ve Tic. A.Ş. verirken, en yüksek teklifi ise yüzde 20.25 ile Turanlar Çevre Teknolojileri Müh. İnş. Tah. ve Tic. Ltd. Şti firması verdi. İhale komisyonunun 2 haftalık titiz çalışmasının ardından belediyeye yüzde 20.25 ile en yüksek kar payı veren Turanlar Çevre Teknolojileri Müh. İnş. Tah. ve Tic. Ltd. Şti. firmasında 10 yıllığına kaldı. Tarafların sözleşmesini imzaladığı tesisin yapımına ise kısa bir süre içinde başlanacak.Van Büyükşehir Belediyesinin 10 yıl önce yüzde 10 kar payı ile yap işlet modeliyle ihale ettiği mevcut tıbbi atık bertaraf tesisi, sözleşme gereği yükleniciye bırakılmıştı. Yeni ihalede ise yap işlet devret modeli esas alındı. 10 yılın sonunda tesis belediyeye bedelsiz devredileceği gibi herhangi bir harcama yapmadan yüzde 20.25 kar palı ile 10 yılda yaklaşık 6,5 milyon TL belediyenin kasasına gelir kazandıracak.İnsan ve çevre sağlığına büyük önem veren Van Büyükşehir Belediyesi, tıbbi atık sterilizasyon ve bertaraf tesisi ile kent genelinde hizmet veren özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarından toplanan tıbbi atığın bertaraf edilmesi sağlanıyor. - VAN