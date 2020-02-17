Haberler » Güncel » Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı - Haber

Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

17.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:58Van'da tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler kurtarıldı
'ın ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçeye 30 kilometre mesafedeki Kadirasker Mahallesi'nde, 11 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü, olumsuz hava koşullarından dolayı yolda kaldı.
Servisteki öğrencileri yakınlardaki evlerde misafir eden vatandaşlar, jandarma ve karla mücadele ekiplerine verdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 4 saat süren çalışma sonucu yolu trafiğe açarak öğrencilerin okula gitmelerini sağladı.
Okul yolunu ve çevresini de temizleyen ekipler, dönüş yolunda da araçları kara saplanan Vangölü EDAŞ ekibini kurtardı.

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 14:40:28