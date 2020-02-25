Van'da tipide mahsur kalan öğretmenler 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Van
'ın Erciş
ilçesinde, tipi nedeniyle yolda araçlarında mahsur kalan öğretmenler belediye ekiplerince kurtarıldı.
Erciş'in Düvenci
Mahallesi'ne bağlı Çağdaş Mezrası İlkokulunda görev yapan öğretmenler, ilçe merkezine giderken tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
İlçe merkezine 30 kilometre mesafede araçlarında mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesini arayarak yardım istedi.
Öğretmenler, bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerince yürütülen 4 saatlik çalışma sonucu ilçe merkezine getirildi.