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Van'da toplanan yardımlar Elazığ'a gönderildi

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

25.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:58
'ın Edremit Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar 'daki depremzedelere gönderildi.
Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan çağrının ardından vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, kamyonla depremzedelere gönderildi.
Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.
Diğer belediyelerle koordineli şekilde yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Say, şunları kaydetti:
"700 battaniye, 300 ısıtıcıyla ilk kamyonumuz yola çıktı. Kışlık giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. Depremi yaşamış bir halk olarak bu acıyı çok iyi hissediyoruz. Elazığ ve Malatyalı hemşehrilerimizin yanındayız ve acımız bir. Bu anlamda da gün kardeşlik günüdür. Yardım kampanyamız devam edecek. Halkımız çok bu konuda çok duyarlı. Allah bir daha bu memlekete böyle acılar yaşatmasın. Yardımları Elazığ'daki AFAD İl Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek."
Van'da toplanan yardımlar Elazığ'a gönderildi

Edremit Belediyesi, Elazığ, Van, Güncel

Kaynak: AA


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