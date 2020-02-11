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Van'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Van Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı dezenfekte edildi.

11.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:10Van'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı dezenfekte edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada önlemler alınmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda Van'da binlerce vatandaşın kullandığı Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsleri ve ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yolcu otobüslerinde temizlik çalışması yaptıktan sonra özel maddelerle viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi yaptı.
Daire Başkanı Adil Allahverdi, havaların soğuması ve bulaşıcı hastalıkların artmasıyla yolcu otobüsleri ve ortak yaşam alanlarında ilaçlama çalışmalarını artırdıklarını belirtti.
Yaşam alanlarında düzenli aralıklarla ilaçlama yaptıklarını aktaran Allahverdi, " başta olmak üzere viral anlamda ciddi tedirginliklerin olduğu bir süreçteyiz. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in koordinesinde vatandaşlarımızın sağlığı için yolcu otobüslerimizde ve ortak kullanım alanlarında viral enfeksiyonlar ve virüslere karşı dezenfekte çalışması yapıyoruz." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Van, Güncel

Kaynak: AA

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