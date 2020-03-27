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Van'da trafik elektronik levhalara evde kal çağrısı

Van'da trafik elektronik levhalara evde kal çağrısı Van kent merkezinde, korona virüs önlemeri kapsamında sürücülerin ve vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda trafik elektronik levhalarında "EvdeKalVan", "EvdeHayatVar" yazıları yazıldı.

27.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 20:46
Van 'da trafik elektronik levhalara evde kal çağrısı
VAN - Van kent merkezinde, korona virüs önlemeri kapsamında sürücülerin ve vatandaşların dışarıya çıkmaması konusunda trafik elektronik levhalarında "EvdeKalVan", "EvdeHayatVar" yazıları yazıldı.
Korona virüsü dolayısıyla tüm dünyada Türkiye'de de ölümlerin artmasıyla her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Bu detbirlerin başında ise vatandaşların evden çıkmamaları öneriliyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vapılan "evde kal" çağrılarına İpekyolu Caddesi uzerinde bulunan elektronik levhalara "EvdeKalVan", "EvdeHayatVar" yazıları yazarak destek verdi. Van’da trafik elektronik levhalara evde kal çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Genel

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Van'da trafik elektronik levhalara evde kal çağrısı

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