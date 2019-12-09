Haberler » 3. Sayfa » Van'da trafik kazası; 1 yaralı - Haberler

Van'da trafik kazası; 1 yaralı

Van merkez İpekyolu ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

09.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:36Van'da trafik kazası; 1 yaralı
merkez ilçesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde meydana geldi. 2 aracın çarptığı ve bir.kişinin sıkıştığı ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan yaralıyı, sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:45 İsrail'in en büyük iki partisi üçüncü erken seçim tarihinde anlaştı - Haberler
21:44 Normandiya Dörtlüsü 3 yıl aradan sonra toplandı - Haberler
21:42 Yunus Emre Enstitüsü'nden Floransa'da Türk Film Günleri - Haberler
21:41 Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı - Haberler
21:41 Eyüpsultan'da büfeye silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Haberler
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı - Haberler
21:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Yunanistan, İsrail, Mısır ve GKRY onayımız olmadan adım atamaz - Haberler
20:44 Maden ocağında göçük: 1 işçi öldü - Haberler
20:30 İBB'den İmamoğlu'nun İlim Yayma Vakfı üyeliğiyle ilgili açıklama: Bizim dışımızda gelişen bir süreç - Haberler
19:56 ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı - Haberler
9.12.2019 21:58:39