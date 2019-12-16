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Van'da trafik kazası: 11 yaralı

Van'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

16.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:10Van'da trafik kazası: 11 yaralı
'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Van- kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 JH 679 plakalı otomobille karşı yönden gelen 65 HC 512 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada 11 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

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