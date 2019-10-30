Van'da Güzel Dere Geçidi'nde iki araç çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Van'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Van- Hakkari karayolu üzerindeki Güzel Dere Geçidi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı geçitte çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir araç şarampole yuvarlanırken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet ekipleri, söz konusu kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.