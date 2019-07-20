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Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde Kuskunkıran Tüneli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

20.07.2019 00:22 Van
Van'ın Gevaş ilçesinde Kuskunkıran Tüneli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Van- Bitlis kara yolundaki tünelde, plakaları öğrenilemeyen Murat Kara yönetimindeki otomobil ile Barış Bağlar yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri, otomobillerde sıkışan sürücüler ile Fulya Önal'ı kurtardı.
Durumu ağır olan yaralılar, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.
Kaynak: AA
Bitlis, Gevaş, Van, Güncel

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