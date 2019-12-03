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Van'da trafik kazası, 5 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

03.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:42Van'da trafik kazası, 5 yaralı
'ın ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 17: 35 sularında Van-Özalp yolu üzerinde bulunan Sugeçer Kavşağı Mevkiinde meydana geldi. Traktör ile otomobilin çarpıştığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan jandarma, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırlırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Özalp, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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