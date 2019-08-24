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Van'da trafik kazası; 6 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, kamyonetteki 15 koyun da telef oldu.

24.08.2019 17:24 Van'da trafik kazası; 6 yaralı
Van'ın Gürpınar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, kamyonetteki 15 koyun da telef oldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Van- Hakkari yolunun 20'nci kilometresindeki meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 AV 906 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen 27 D 6302 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sev edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kamyonette bulunan 15 koyun ise telef olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Gürpınar, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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