Van'da traktör kazası: 1 ölü

Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Özalp ilçesine bağlı Karakoçan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali İhsan Yavuz'un idaresindeki 12 AL 931 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servisi ekipleri gönderildi. AFAD ekipleri, kaza sonucu traktörün altında kalan 50 yaşındaki sürücü Ali İhsan Yavuz'u çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışma sonucu Yavuz'un cansız bedeni çıkarıldı.



Olay yerinde hayatını kaybeden Yavuz'un cenazesi, Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA