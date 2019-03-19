19 Mart 2019, 10:25
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Van'da Tren Raylarında 109 Kilo 110 Gram Esrar Ele Geçirildi

Van

VAN'da, tren raylarında çuvallarda 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.

VAN'da, tren raylarında çuvallarda 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'ndeki Van- Tebriz Demiryolu'nda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tren rayları çevresinde arama yaptı. Aramada, 4 çuval içerisinde 83 paket halinde, 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Van Van Emniyet Müdürlüğü, Tebriz, Van, Güncel
Kaynak: DHA