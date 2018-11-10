Van'da "Türkiye Güven Huzur-8" Uygulaması

Türkiye
genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-8" asayiş uygulaması kapsamında, Van
'da çok sayıdaki noktada denetimler gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, "Türkiye Güven Huzur-8" asayiş uygulaması kapsamında, park ve bahçelerde, internet-elektronik oyun salonları, AVM içleri ve çevreleri, cadde, sokak, bulvar, toplu taşıma yapılan gar-istasyon, iskele-liman, otogar-terminal ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde denetim yaptı.
Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya, asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik suçlarla mücadele ve havacılık şubeleri olmak üzere diğer birimlerden de takviye yapılarak 372 personel, 76 ekip, helikopter ve deniz aracı katıldı.
75 umuma açık iş yeri, 247 araç üzerinde yapılan uygulamada 2 bin 484 kişi sorgulanarak 3 araca ve 22 aranan kişiye işlem yapıldı.
Uygulamada, ruhsatsız tabanca ile 170 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van,Türkiye,Huzur
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:33