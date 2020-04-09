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Van'da, umreden dönen bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü, mahalle karantinaya alındı

VAN'ın Saray ilçesinde, umreden bir süre önce dönen ve Isparta'da alındığı karantinada koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin 3 Nisan günü ilçeye bağlı Çaybağı Mahallesi'ne gelmesi ve burada bugün vefat etmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı.

09.04.2020 20:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:31
Van'da, umreden dönen bir kişi koronavirüs nedeniyle öldü, mahalle karantinaya alındı

VAN'ın Saray ilçesinde, umreden bir süre önce dönen ve Isparta 'da alındığı karantinada koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin 3 Nisan günü ilçeye bağlı Çaybağı Mahallesi'ne gelmesi ve burada bugün vefat etmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Saray İlçesi Çaybağı Mahallesinin 25 haneli ve 450 nüfuslu Aşağı Kömeevleri yerleşkesi, Umreden bir müddet önce dönen ve Isparta'da karantinaya alınan Koronavirüs testi pozitif olan bir vatandaşımızın 3 Nisan 2020'de Mahalleye gelmesi ve bugün vefat etmesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Isparta, Saray, Güncel
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