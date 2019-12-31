Haberler » Güncel » Van'da üniversite öğrencileri farkındalık için mama dağıttı - Haber

Van'da üniversite öğrencileri farkındalık için mama dağıttı

Van'da, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HACİKO) derneği üyesi üniversite öğrencileri, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için mama dağıttı.

31.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:00 Van'da üniversite öğrencileri farkındalık için mama dağıttı
'da, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HACİKO) derneği üyesi üniversite öğrencileri, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için mama dağıttı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, "her canlı için yaşam hakkı" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde etkinlik düzenledi.
Sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek ve daha iyi beslenmelerini sağlamak isteyen öğrenciler, halka mama dağıtarak sokaktaki kedi ve köpekleri besledi.
HACİKO Derneği Başkanı Mihriban Balta, AA muhabirine, amaçlarının sokak hayvanlarına dikkati çekmek ve yaşam alanlarını düzeltmek olduğunu söyledi.
Yıl sonunda hayvanlara daha iyi yaşam alanları oluşturmak için sokaklarda mama dağıttıklarını aktaran Balta, "Mamalar bize bağışçılar ve dernek kurucusu tarafından sağlandı. Yaklaşık 40 kilo mamayı kapalı kaplara bırakarak poşetledik. Bunları ulaşamadığımız sokak, mahallelerde oturan vatandaşlara dağıttık. Ayrıca bir bilinç oluşturmak istedik. Vatandaşlar da bu konuda çok ilgiliydi. Aynı ortamda yaşıyoruz bu dünyayı beraber paylaşıyoruz. Sokak hayvanlarını görmezden gelmemeli, onlara her türlü olanağı sağlamalıyız." diye konuştu.
Vatandaşlardan Cemil İpek ise öğrencilere gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
Evinde kedi ve köpek beslediğini belirten İpek, "Evde mama olmasına rağmen öğrencilerden mama aldım. Bunları sokaktaki hayvanlara vereceğim. Tüm insanların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Hayvanlara sahip çıkmamız lazım." dedi.

Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:59   Taksim'de yılbaşı hareketliliği - Haber
18:58   Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, Arnavutluk ile sınırların kaldırılmasını istiyor - Haber
18:56   A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR - Haber
18:52   Osmancık'ın eski fotoğrafları takvim oldu - Haber
18:51   İstiklal Caddesi'nde insan seli - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 19:07:52