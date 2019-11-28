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Van'da üniversite öğrencilerinden, miniklere hijyen eğitimi

Van'da üniversite öğrencilerinden, miniklere hijyen eğitimiVAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık ve Yardım Topluluğu'na üye 63 öğrenci, 'Hijyenden bir fazlası' projesi kapsamında mahalle okullarında, minik öğrencilere kişisel hijyen ve çevre konularında farkındalık eğitimleri verdi.

28.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:53
'da üniversite öğrencilerinden, miniklere hijyen eğitimi
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık ve Yardım Topluluğu'na üye 63 öğrenci, 'Hijyenden bir fazlası' projesi kapsamında mahalle okullarında, minik öğrencilere kişisel hijyen ve çevre konularında farkındalık eğitimleri verdi.
YYÜ'de çeşitli bölümlerde okuyan öğrenciler, 'Hijyenden bir fazlası' projesi kapsamında, rektörlüğün tahsis ettiği iki araçla, Tuşba ilçesinin Yumrutepe, Dağönü ve Yeşilsu mahallelerini ziyaret etti. Buradaki okullara giden üniversiteli gençler, minik öğrencilere kişisel hijyen ve çevre konularında farkındalık eğitimleri verdi.
Van YYÜ Sağlık ve Yardım Topluluğu Başkanı Stajyer Dr. Betül Kömürcü, amaçlarının öğrenirken, miniklere öğretmek olduğunu belirterek şöyle konuştu
Sağlık ve Yardım Topluluğu olarak bugüne kadar 100'e yakın çeşitli etkinlik düzenledik. Bu etkinliklerimiz içerisinde köy okullarımıza yönelik yaptığımız hijyen eğitimi bizler için çok önemli bir yer tutmaktadır. Bugüne kadar 20'den fazla mahalle okulumuzu 'Hijyenden bir fazlası' etkinliği kapsamında ziyaret ettik. Topluluğumuz üyesi tıp fakültesi öğrencileri kişisel bakım, hijyen eğitimi, görme ve renk körlüğü testleri yaparken, diş hekimi adaylarımız ağız ve diş sağlığı konularında bilgi aktarıyoruz. Veteriner hekim adaylarımız ise hayvan sevgisi üzerine eğitimler verdiler. Ayrıca, matematik öğretmenliği, ziraat ve ilahiyat fakültelerimiz öğrencileri de kendi alanları ile ilgili mahalle okullarımızda minik kardeşlerimize bilgi aktarıp, bu konularla ilgili sorularını yanıtlıyorlar. Tek amacımız, minik kardeşlerimize bir şeyler öğretmek değil, psiko-sosyal destek kapsamında beyaz önlüklülere karşı fobilerini yakmalarını sağlayarak eğlenceli vakitler geçirebileceklerini de göstermektir. Sağlık öğrencileri olarak, hastanede hijyeni sağladığımız eldivenleri balon yapıp, onların hayallerini üzerlerine çizmelerini sağlamaya çalıştık.
Van'da üniversite öğrencilerinden, miniklere hijyen eğitimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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