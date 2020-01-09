Haberler » Güncel » Van'da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti - Haber

Van'da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri sınav süresince ücretsiz olarak taşıyacak.

09.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:58Van'da üniversite öğrencilerine ücretsiz taşımacılık hizmeti
Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri sınav süresince ücretsiz olarak taşıyacak.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde final sınavlarından dolayı yaşanan öğrenci yoğunluğu, belediyeyi harekete geçirdi. Bu kapsamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla belediyeye ait otobüsler, sınav maratonu süresince öğrencileri ücretsiz olarak taşıyacak. Sınava gidecek olan öğrenciler, öğrenci kartlarını göstermek suretiyle ücretsiz olarak yolculuk yapabilecek. Ayrıca sınav süresince İskele Caddesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünden de kampüse 10 dakikada bir ek otobüs seferleri düzenleneceği belirtildi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04  Ankara-hac kuraları açıklandı-1 - Haber
12:04  Anayasa Mahkemesinden acil ilaç bekleyen Hira bebeği sevindiren karar - Haber
12:04  Uganda'da bina çöktü: 6 ölü, 3 yaralı - Haber
12:04  AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, İran ile ABD arasındaki gerilimi değerlendirdi Açıklaması - Haber
12:04  İhracatta 2020 hedefi 190 milyar dolar - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
07:02  İran olayları sonrası Trump'ın Senato'daki yargı işlemlerine haftaya başlanacak - Haber
9.01.2020 12:07:06