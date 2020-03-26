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Van'da üretilen hava dezenfekte cihazına yoğun ilgi

Van'da İranlı girişimcinin ürettiği, negatif iyonlarla havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayan hava dezenfekte cihazı, yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor.

26.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:52
Van'da üretilen hava dezenfekte cihazına yoğun ilgi
Van 'da İranlı girişimcinin ürettiği, negatif iyonlarla havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayan hava dezenfekte cihazı, yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor.
Girişimci ve biyomekanik mühendisi Mehrdad Fojlaley, havadaki virüs, bakteri ve kötü kokuları yok etmek üzere geliştirdiği cihazın seri üretimini yapmak için ülkesinden gerekli desteği göremeyince, Van'daki İş Geliştirme Merkezi'ne (İŞGEM) müracaat etti.
Kendisine tahsis edilen atölyede üretime başlayan, ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgeleri ile Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri de alan Fojlaley'in geliştirdiği cihaza, son dönemde ilgi arttı.
İranlı girişimci, birçok ilin yanı sıra Azerbaycan , Gürcistan ve İran gibi bazı ülkelerden de sipariş almaya başladı.
Fojlaley, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava dezenfekte cihazını Sağlık Bakanlığından onay aldıktan sonra üretmeye başladığını söyledi.
İki yıldır Türkiye'de farklı alanlarda üretim yaptığını belirten Fojlaley, "Nano teknoloji ve manyetik plazmayla havayı, yüzeyleri dezenfekte edebiliyoruz. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan ve filtresiz bu işi gerçekleştiriyoruz. Belgelerimizi aldıktan sonra cihazın seri üretimine başladık. Çok sayıda sipariş alıyoruz. Öncelikli olarak hastane ve eczaneler, yoğun bakım odaları ve evler için satıyoruz." diye konuştu.
Kullanılan mekana göre 4 çeşit cihaz geliştirdiklerini anlatan Fojlaley, şöyle devam etti:
"Ambulans ve diğer araçlar ile kapalı ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Günde 30 cihaz üretebiliyoruz. Yurt dışından Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan çok talep alıyoruz. Şu an önceliğimiz yurt içinde satmak. İlerleyen zamanlarda yurt dışı pazarına açılmayı planlıyoruz. Koronavirüs nedeniyle çok sayıda talep geliyor. Sabah akşam çalışarak, taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Dünyada bu işi yapan ilk firmayız. Uluslararası patentimiz var. Son zamanlarda etkili olan salgın nedeniyle cihaza ilgi arttı."
Maskeyle girilebilen ortamları dezenfekte ediyor
Mekaniğinde bulunan plazma teknolojisi sayesinde nano titanyumun devreye girmesiyle, havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın oluşmasını sağlayan cihaz, iki çeşit havalandırma sistemiyle gözle görünmeyen toz, duman gibi mikroorganizmaların partiküllerini yok ederek ancak maskeyle girilebilen ortamların dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Azerbaycan, İran, Van, Güncel

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