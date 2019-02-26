26 Şubat 2019, 09:06
»»

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van

Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeden Van'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Başkale-Van kara yolundaki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan kamyonette, narkotik köpeği "İmla" ile yapılan aramada dolap kapakları arasına gizlenmiş 9 kilo 226 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Başkale, Van, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA