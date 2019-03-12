12 Mart 2019, 23:04
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Van'da Uyuşturucu Operasyonu

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ: Van'da uyuşturucu operasyonu Araçta arama yapılması Uyuşturucunun bulunması Van'da uyuşturucu operasyonu İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıVan'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ:
Van'da uyuşturucu operasyonu
Araçta arama yapılması
Uyuşturucunun bulunması Van'da uyuşturucu operasyonu
İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 51 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emir Evliya Sokak'ta park halindeki 65 EN 839 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajındaki çuvallarda 100 pakette 51 kilo 350 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili Ş.C. ve A.Ö. gözaltına alındı. İpekyolu, Van, Güncel
Kaynak: AA