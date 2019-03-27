Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van
'ın Edremit ilçesinde bir araçta 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube ile Edremit Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeden Van'a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Ekipler, takibe aldıkları aracı Tuşba
ilçesine girerken durdurdu.
Narkotik köpekleri "Alem" ve "Barut"un da kullanıldığı aramada, bagajda çuvallar içinde 107 kilo 207 gram eroin bulundu.
Jandarma ekiplerince E.Ö. ve Y.A. gözaltına alındı.
Edremit, Van, Güncel
Kaynak: AA