Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 38 gram metamfetamin ele geçirildi. Gevaş
ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Tatvan
karayolu üzerinde bulunan Balaban
yol kontrol ve arama noktasından durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste seyahat eden 2 yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahısların üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada, 2 şüpheli şahsın da eşofmanlarının astarlarına bantlayarak gizledikleri 38 gram metamfetamin ele geçirildi.
Meydana gelen olaylarla ilgili olarak iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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Kaynak: İHA