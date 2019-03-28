28 Mart 2019, 10:28
»»

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Van

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Tatvan karayolu üzerinde bulunan Balaban yol kontrol ve arama noktasından durdurulan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste seyahat eden 2 yolcunun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahısların üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan aramada, 2 şüpheli şahsın da eşofmanlarının astarlarına bantlayarak gizledikleri 38 gram metamfetamin ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarla ilgili olarak iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN 3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR