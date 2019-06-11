Van'da uyuşturucu operasyonu

Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gevaş
ilçesinde 130 gram metamfetamin ve 42 gram toz esrar ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van- Tatvan
karayolu üzerinde bulunan Balaban
Yol Kontrol ve Arama Noktasından durdurulan 3 farklı yolcu otobüsünde arama yapıldı. Seyahat eden yolcuların hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahısların üzerinde 130 gram metamfetamin, 42 gram toz esrar ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
Kaynak: İHA
Gevaş
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