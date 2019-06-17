17.06.2019 10:31
Haberler»Güncel » Haber

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van

Van'ın Tuşba ilçesinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Gedelova ve Kozluca mahalleleri arasındaki karayolunda arama yaptı.
Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada 4 poşet içerisine gizlenmiş 89 paket halinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA
Narkotik, Tuşba, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:43 Nallıhan Kuş Cenneti'ne yoğun ilgi
10:43 Site sakini kadınla servis şoförünün "kedi ezme" kavgası
10:42 Evlatları siyanürle intihar eden anne-babanın 'yasaklansın' feryadı
10:41 Sağlık Bilimleri ve Sinop üniversitelerine rektör atanacak
10:41 GÜNCELLEME - Adana merkezli 4 ilde terör operasyonu
10:40 (ÖZEL) SİTE SAKİNİ KADINLA SERVİS ŞOFÖRÜNÜN "KEDİ EZME" KAVGASI
10:40 Nevşehir'de Mayıs ayında 192 konut satıldı