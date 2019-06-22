22.06.2019 10:52
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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Van 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, Van- Hakkari kara yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, aracın ön yolcu koltuğunun altına gizlenmiş pakette 759 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki V.Y, E.D. ve İran uyruklu N.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Van'da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA
İran , Van , Güncel

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