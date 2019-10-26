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Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen iki şüpheli tutuklandı.

26.10.2019 11:50Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'ın Edremit ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışma devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçenin Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu minibüsünü durdurdu.
Yolcuların üst ve eşyalarında yapılan aramalarda 10 paket halinde 5 kilo 50 gram metamfetamin, 103 gram afyon sakızı ve 8 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.K. ve R.K, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA

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