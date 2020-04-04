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Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan at sırtında getirilen 22 kilogram eroin ile 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

04.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:08
Van'da uyuşturucu operasyonu

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan at sırtında getirilen 22 kilogram eroin ile 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Nisan günü İran'dan at sırtında uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, Başkale ilçesindeki Dize Deresi mevkisinde gerçekleştirdiği operasyonda, 22 kilogram eroin ile 8 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Başkale, Van, Güncel
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