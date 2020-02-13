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Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İran uyruklu tutuklandı

Van'da uçakla İstanbul'a gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

13.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:46Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen İran uyruklu tutuklandı
'da uçakla 'a gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen uyruklu A.E, x-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.

A.E'nin valizinin kasnağı içerisine zulalanmış 4 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, İstanbul, İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

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