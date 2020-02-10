Haberler » Güncel » Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı - Haber

Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı

Van'da, uçakla Ankara'ya gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

10.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:06Van'da uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen şüpheli tutuklandı
'da, uçakla 'ya gitmek isterken havalimanında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen S.A, X-ray cihazından geçtiği sırada görevlilerce şüphe üzerine durduruldu.
S.A'nın üst aramasında 3 deodorant şişesi içerisine zulalanmış 109 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Ankara, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:02  UKOME açılımı nedir? UKOME ne iş yapar?
12:13  Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti!
11:50  Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?
11:30  Laura Dern kimdir? Laura Dern oynadığı filmler ve biyografisi!
11:06  Dodan Özer kimdir? O Ses Türkiye Dodan Özer kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 14:16:04