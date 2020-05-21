Van'da vaka sayısı 448

Van'da vaka sayısı 448VAN Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki koronavirüs vaka sayısının 448'e yükseldiği, bunun nedeninin de şehir dışından gelen ve izolasyonda olan vatandaşların alınan tedbirlere uymaması olduğu belirtildi.

21.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:55

Van'da vaka sayısı 448

VAN Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki koronavirüs vaka sayısının 448'e yükseldiği, bunun nedeninin de şehir dışından gelen ve izolasyonda olan vatandaşların alınan tedbirlere uymaması olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kente il dışından gelen ve izolasyonda bulunan vatandaşların, aile içinde sosyal mesafe kurallarına uymaması ile yasakları ihlal etmelerinin vaka sayısının artmasına neden olduğu bildirildi. Pandeminin yayılmasının önlenmesinde maske takmanın, sosyal mesafeye ve izolasyon kurallarına uymanın büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan daha duyarlı olunması istendi. Kentteki koronavirüs vaka sayısının 448'e yükseldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması ve riski görmeleri, toplum sağlığımız açısından önemlidir. Özellikle bayram alışverişlerinde kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve maske takılmalıdır. İl Hıfzıssıhha Kurulu'muz da Ramazan Bayramı öncesi yaşanacak yoğunluğun bulaş riskini arttırma ihtimaline karşı önemli kararlar almıştır. Kararlar kapsamında bayram arifesinde yapılacak mezarlık ziyaretleri ile ilgili yasaklar getirildi. Mezarlıklara maskesiz girilmesi ve toplu halde ziyaretler, mezarlık çevresinde seyyar satıcıların her türlü gıda ve yiyecek satışı, mezarlıklar içerisinde her türlü gıda ve yiyeceğin dağıtılması, kurumsal ve bireysel yardım toplanması, çocukların mezarlara su döküp harçlık-bahşiş alması/verilmesi yasaklanmıştır. İlimizde toplam Covid-19 vaka sayımız 448, tedavisi tamamlanıp taburcu olan hasta sayımız 301, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1, toplam vefat sayısı 9'dur."

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HABER: VAN, (DHA)

Van’da vaka sayısı 448

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Van, Güncel, Haber

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