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Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, gönüllere dokunuyor

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek grubunca karşılanmaya devam ediliyor.

13.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:14
Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, gönüllere dokunuyor

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek grubunca karşılanmaya devam ediliyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, çalışmalarda şu ana kadar 2 bin 958 kişinin ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Vefa Sosyal Destek grubunu oluşturan 29 gönüllü, gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri, vatandaşların evlerine kadar götürüyor. Şu ana kadar 2 bin 958 kişinin talebinin karşılandığı belirten İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın talep ettiği ihtiyaçlarının karşılanması adına, Vefa Sosyal Destek grubu, İlçe Emniyet, İlçe jandarma ve belediye personelimiz 7/24 görevlerinin başındalar. Ayrıca bu süreçte karantina ve sokağa çıkma yasakları son buluncaya kadar gerek Vefa Sosyal Destek grubu, gerekse belediye olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına gerekli tüm çalışma ve desteği vereceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İpekyolu, Güncel
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