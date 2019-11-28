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Van'da vektörle mücadele çalışması

Van'da vektörle mücadeleye ilişkin ilk kurul toplantısı gerçekleştirildi.

28.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:41Van'da vektörle mücadele çalışması
'da vektörle mücadeleye ilişkin ilk kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla Van Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öncülüğünde kurulan vektörle mücadele kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen kurulun ilk toplantısına Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Erciş ve Muradiye belediyelerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda yaz aylarında vatandaşların sağlığına etki eden sivrisinek, karasinek ve diğer hastalık yayıcı vektörlerle bir an önce etkin şekilde mücadele edilmesi kararı alındı. Kurul toplantısında, vektörlerle etkin mücadelede bütün kurumların üstüne düşen sorumluluklarla hareket edeceği kararı da verildi. Bu çalışmaların da diğer iller için örnek teşkil edeceği belirtildi. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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