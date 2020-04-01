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Van'da vektörle mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesinin mart ayında başlattığı vektörle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

01.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:55
Van'da vektörle mücadele çalışması
Van Büyükşehir Belediyesinin mart ayında başlattığı vektörle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Dünyada hızla yayılan korona virüs tehdidine karşı 7/24 esaslı dezenfekte çalışmalarını yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sivrisinek ve karasinek kaynağında mücadelesini de aralıksız sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı 8 araç ve 43 personelle yürütülen çalışmalarda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış doğaya ve endemik türlere zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. Biyosidal belgesine sahip uzman ekipler, çalışmalar kapsamında karasinek ve sivrisineklerin birinci derecede üreme noktaları olan sahil boyunda son teknolojik araçlar kullanılıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, şu anda ilaçlama çalışmalarının rutin olarak sürdüğünü ve yaz ayları ile birlikte daha da artacağını ifade etti. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
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