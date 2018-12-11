Van'da Yabancı Öğrenciler Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

11 Aralık 2018 Salı 15:37



11 Aralık 2018 Salı 15:37

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki (YYÜ) yabancı uyruklu öğrenciler, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, üç kategoride oy kullandı.Öğrenciler, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, yaşam ve spor kategorisindeki fotoğraflar için oy verdi.İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Suriyeli Musaap Hilal, Anadolu Ajansı'nın dünyanın her yerinde fotoğraf ürettiğini söyledi.Yarışmada, dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan savaşlardan önemli karelerin yer aldığını ifade eden Hilal, "Haberi doğru bir şekilde aktaran bir ajansın olması çok güzel bir şey. Üç kategoride de çok güzel fotoğraf var." dedi.Hilal, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.Eczacılık Fakültesi öğrencisi Filistinli Karina Emudi de "Ülkemden uzakta olduğum için, ülkemle ilgili fotoğrafları görünce çok duygulandım. Ülkemdeki olayları sadece Anadolu Ajansı aracılığıyla öğrenebiliyorum. Filistin'de olup bitenleri Anadolu Ajansı'nın dünyaya duyurması çok önemli. Filistin'e en fazla desteği Türkiye veriyor. Biz de bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.Emudi, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğraflarına oy verdi.Oylamaya Irak ve Ürdünlü öğrenciler de katıldı.