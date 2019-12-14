Haberler » Güncel » Van'da yakalanan terörist tutuklandı - Haber

Van'da yakalanan terörist tutuklandı

VAN İpekyolu ilçesinde polis tarafından yakalanan PKK/KCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:06Van'da yakalanan terörist tutuklandı

VAN ilçesinde polis tarafından yakalanan PKK/KCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla, 1 terörist yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan teröristin evinde ve üstünde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İpekyolu, Polis, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:20 Spor kredi çekerek gittikleri şampiyonada üçüncü oldular - Haber
12:19 İstanbul Havalimanı'nın golf araçları Denizli'den - Haber
12:18 (HAVADAN GÖRÜNTÜLER) DEV GEMİLER PEŞ PEŞE BOĞAZ'DAN GEÇTİ - Haber
12:18 Edirne'de sıfır kilometre cipleri taşıyan tır tarlaya devrildi - Haber
12:15 Ada seferlerine fırtına engeli - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:25:05