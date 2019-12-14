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Van'da yakalanan terörist tutuklandı

Van'da yakalanan terörist tutuklandıVAN İpekyolu ilçesinde polis tarafından yakalanan PKKKCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:39
'da yakalanan terörist tutuklandı
VAN ilçesinde polis tarafından yakalanan PKKKCK'lı terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKKKCK silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla, 1 terörist yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan teröristin evinde ve üstünde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van'da yakalanan terörist tutuklandı

İpekyolu, Polis, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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