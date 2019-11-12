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Van'da yangın ve deprem tatbikatı

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Edremit ilçesinde yapılan yangın ve deprem tatbikatı beğeni topladı.

12.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:06Van'da yangın ve deprem tatbikatı
Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı tarafından Edremit ilçesinde yapılan yangın ve deprem tatbikatı beğeni topladı.

Süphan Mahallesi'nde bulunan Kadriye Sağdinç İlk ve Ortaokulunda itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerince deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta senaryo gereği okulda mahsur kalanlar kurtarılırken, yaşanan yangın ise söndürüldü. İlk olarak öğrencilere deprem ve yangın ile ilgili teorik bilgiler veren itfaiye erleri, daha sonra deprem ve yangınla ilgili uygulamalı tatbikat yaptı. Çocuklarda afet bilincini oluşturmayı hedefleyen tatbikatta, yangın ve doğal afetler öncesi, yangına ilk müdahale, bina tahliyesi, yangın söndürme ve deprem anında neler yapılması gerektiği gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Verilen eğitim ve yapılan tatbikattan dolayı okul yönetimi ve öğrenciler büyükşehir itfaiyesine teşekkür etti. - VAN

İtfaiye, Deprem, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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