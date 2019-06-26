26.06.2019 10:52
Haberler » Güncel » Haber

Van'da yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van

Van'da son 3 günde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Puhu ve 2 Kızıl Şahin kuşu tedavi altına alındı.

Van 'da son 3 günde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 1 Puhu ve 2 Kızıl Şahin kuşu tedavi altına alındı.

Van'da, duyarlı vatandaşlar tarafından son 3 gün içerisinde bulunan yaralı 1 Puhu ve 2 Kızıl Şahin olmak üzere toplam 3 kuş, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Kaynak: İHA
Van , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
11:05 Sinan Akçıl, Ertem Şener İle Sorgu Odası'na konuk oldu!
11:04 Eski Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar hakkında karar çıktı
11:04 DHA DIŞ - S-500'ler uzaydaki hedefleri de vurabilecek
11:04 Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 şehit
11:04 Van'da "Çocuk Danışma Kurulu" toplantısı
11:03 Türkiye dünya askeri güç sıralamasında ilk 10 içerisinde
11:03 Kente turist çekmek için 40 gün direksiyon sallayacaklar