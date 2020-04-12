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Van'da yasağa uymayanlara 2 milyon 229 bin lira para cezası

Van'da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 726 kişiye 2 milyon 229 bin lira para cezası kesildi.

12.04.2020 20:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:55
Van'da yasağa uymayanlara 2 milyon 229 bin lira para cezası
Van 'da korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 726 kişiye 2 milyon 229 bin lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca, korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ardından Van'da 898 polis ve 185 motorize ekip görev yaparak, yasağa uymayanlar ise sıkı takibe alındı. Sokağa çıkma yasağının ilk saatinden bugün saat 19.00 sıralarına kadar yasağa uymayan toplam 726 kişiye 2 milyon 229 bin lira para cezası kesildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Van, 3. Sayfa
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