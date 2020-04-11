Van'da yasakla birlikte boş kalan cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boş kalan cadde, sokak ve meydanları baştan sona dezenfekte etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van 'da, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Ana cadde ve mahallelerde polis ekipleri, sürekli denetimler yaptı. Büyükşehir Belediyesi de 77 personel ile dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler, boş kalan cadde, sokak ve meydanları baştan sona dezenfekte etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalışmaları yerinde denetledi.Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek, karasinek ve zararlı haşerelere karşı da ilaçlama çalışmaları akarsu, dereler, sazlık alanlar, bataklıklarda aralıksız sürdürülüyor. Yapılan mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış doğaya ve endemik türlere zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.