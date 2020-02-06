Van'da yaşanan çığ faciasında 2 günde 38 kişi hayatını kaybetti

Van 'ın Bahçesaray ilçesinde önceki akşam 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunanları kurtarmak için ekipler hemen harekete geçti. Araçtaki 6 kişi sağ olarak çığın altından çıkarılırken 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Minibüste olduğu sanılan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları dün de devam etti. Ancak arama çalışmalarına katılan Jandarma , AFAD, UMKE, diğer ekipler ve destek veren vatandaşların üzerine saat 12.00 sıralarında çığ düştü. Çığ altında kalan yaklaşık 30 kişi, bölgedeki diğer ekipler tarafından kurtarıldı. Çalışmalar sürerken AFAD, akşam "Çığda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi ise yaralandı" açıklamasını yaptı.

SP İLÇE BAŞKANI DA ÖLDÜ

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Van'daki çığ faciasında SP İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt'un hayatını kaybettiğini ifade etti.

CHP Yönetimi, Van'dan gelen acı haberler üzerine, milletvekilleri Tekin Bingöl, Ali Şeker, Burhanettin Bulut, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin'den oluşan heyeti Van'a gönderdi.

SOYLU: 11 ASKER ŞEHİT OLDU

Yaralıların bulunduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1 astsubay, 10 uzman çavuş olmak üzere 11 jandarma, 8 güvenlik korucusu, 3 itfaiye görevlisi, 2 karayolları çalışanı, 1 Turkcell çalışanı ile çığda kar altında kalan yakınlarını kurtarmaya gelen siviller olmak üzere toplam 33 vatandaşımız şehit olmuştur" dedi.AFAD'dan alınan bilgiye göre de 3 kişinin daha çığ altında kaldığının tahmin edildiğini söyleyen Soylu, "Adli Tıp'a nakledilen yaşamını yitirenlerin sayısı 33 oldu. Dün de 5 kaybımız vardı. Dün biri şoför, diğeri belediye görevlisi 2 kişi çığ altında kalmıştı. Sabah saatlerinde onları kurtarmak için çalışmalar yapılıyordu. İkinci bir çığ olayı oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, bölgede çığ altında kalan 2 kişi için yürütülen çalışmalarda görev yapan kurtarma görevlilerinin yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışırken çığ felaketinin yaşandığını belirterek, "Çığ felaketinde hayatını kaybeden ve yaralananların çoğu yaktıkları ateşin çevresinde ısınmaya çalışan kişilerdi. Bu sırada çalışmayı yapanlarda kayıp ve yaralı söz konusu değil. Ülkemizin başı sağ olsun, çok acı bir kayıp. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 67 kişiyi kurtardık, bunlardan bazıları taburcu oldu" dedi.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 24 DERECE

Bakan Soylu, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğünü söyledi. Soylu, "Çok soğuk bir hava var. Yol açık ama çığ ve kar fırtınası tehlikesi var. AFAD'dan alınan bilgiye göre 3 kişinin daha çığ altında kaldığı değerlendiriliyor. Olay yerinde arkadaşlarımızla değerlendirme yaptım ve şu an için çalışmalara son verildi. Allah bir daha böyle bir olayı göstermesin" diye konuştu.

700 KİŞİLİK UZMAN EKİP GÖREV YAPTI

Sağlık Baklanı Fahrettin Koca, yaşanan iki çığ felaketinde ilk andan itibaren UMKE, 112 ve uzman ekipten oluşan 700 kişilik kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiğini ayrıca, 119 ambulansın da bölgede görevlendirildiğini bildirdi.

ŞEHİTLERİN AİLELERİNE HABER ULAŞTI

Van'da arama- kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan askerlerin acı haberleri ailelerine ulaştı.

- Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın (24) Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Şehit Karaca'nın, 4 ay önce evlendiği öğrenildi.

- Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in (29) acı haberi Aydın'ın Çine ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Şehit Keskin´in evli ve3 aylıkkız çocuğu olduğu öğrenildi.

- Uzman Çavuş Özen Akçam'ın (26) acı haberi Artvin'in Ardanuç ilçesi Bulanık köyünde oturan ailesine verildi. Şehit Akçam, geçen yıl ilk görev yeri olan Van'da göreve başlamıştı.

- Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28), acı haberi, Düzce'de oturan babaArslan Işık ve anne Raziye Işık'a verildi.

- Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz'in (23) Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki evinde de yas var. Haberi alan şehidin babası Recep ve annesi Behiye ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

- Kocaeli Büyükşehir, Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ünailesini ziyaret etti.

- Bekar olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın Eskişehir'deki ailesine şehadet haberi verildi.

- Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Süslü, 10 kardeşti, memleketi Aksaray'dı. Eşi Sürreyya ve 8 aylık kızı Miray ile Van'da yaşıyordu.

- Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı'nın Kars'ta yaşayan ailesi acı haberle kahroldu. 2 aylık nişanlı olan Avcı, 2018 yılında göreve başlamıştı.

ERDOĞAN'IN DANIŞMANI DA ÇIĞ ALTINDA KALDI

İkinci çığ felaketine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da yakalandı. Orhan'ın ilk çığın kurtarma çalışmaları için sabah Van'a gittiği ve facia bölgesine vardıktan 5 dakika sonra çığ altında kaldığı öğrenildi. Orhan'ın yanında kurtarma çalışmasına katılan şoförü Siyabend Dayan ise öldü. Afet anında yaşananları Hürriyet'e anlatan Orhan'ın kuzeni Affan Orhan, şunları söyledi: "Ankara'dan sabah uçağı ile apar topar geldi. Bizden tam 5 dakika önce olay yerine gelmiş. Biz araçtan indik, tam olay yerine yürüyecektim ki ikinci çığın düştüğünü gördüm. Onun çığ altında kaldığını tahmin ettim. Hemen arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Önce koruması kurtarıldı. Koruması o anda Gülşen Hanım'ın nerede olduğunu gördüğü için bize yerini gösterdi. Kendisi çığdan üçüncü çıkarttığımız kişiydi." 49 yaşındaki Gülşen Orhan, AK Parti'den 23 ve 24. dönem milletvekili seçilmişti. Orhan, 2016 yılından beri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevini yürütüyor.