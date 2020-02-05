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Van'da yaşanan felakete damga vuran görüntüler! Küreklerle kurtardılar

Van'da yaşanan ikinci çığ faciasının ardından 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ve 12 sivil olmak üzere 26 kişi yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları sürerken bölgeden gelen bir video, ekiplerin zorlu mücadelesini gözler önüne serdi. Söz konusu görüntülerde Mehmetçik, kar altında kalan arkadaşlarını küreklerle kazarak kurtarıyor.

05.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:41

Van'da meydana gelen ikinci çığ felaketinde, kar altında kalan 26 kişi yaşamını yitirdi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 8'i jandarma, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü itfaiye eri ve 12'si sivil vatandaş olmak üzere 26 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan 30 kişiye ulaşıldığını, diğerlerinin kurtarılması için de çalışmaların devam ettiğini bildirdi. 30 kişinin kurtarıldığı anlarda çekilen bir güne damga vurdu.

KÜREKLERLE KURTARDILAR

Söz konusu görüntülerde Mehmetçik, karın altında kalan arkadaşlarını küreklerle kazarak kurtarıyor. Bölgedeki fırtına ve yoğun kar yağışı kameralara yansıyor.

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Van'da yaşanan felakete damga vuran görüntüler! Küreklerle kurtardılar

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