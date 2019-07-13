13.07.2019 15:15
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Van'da yaz ortasında kayak keyfi

Van

VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray ilçesindeki Karebet Geçidi'nde Temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.

VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, Bahçesaray ilçesindeki Karebet Geçidi'nde Temmuz ayının ortasında kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kayakçıları, kayak yapmak için Van-Bahçesaray yolundaki yaklaşık 3 bin rakımlı Karebet Geçidi'ne gitti. Kayakçılar, halen metrelerce karın bulunduğu bölgede, kayak yaptı. Sporcular, kış aylarında yapılacak yarışmalara hazırlandıklarını belirterek, bu mevsimde kayak yapabilmenin kendileri için bir şans olduğunu söyledi.


- Van
Kaynak: DHA
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bahçesaray, Van, Güncel

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