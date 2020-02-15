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Van'da yemekhanelerde artan yiyecekler sokak hayvanlarına ulaştırılıyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde kurumların yemekhanelerinde artan yiyecekler, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara bırakılıyor.

15.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:52Van'da yemekhanelerde artan yiyecekler sokak hayvanlarına ulaştırılıyor
'ın ilçesinde kurumların yemekhanelerinde artan yiyecekler, çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara bırakılıyor.
ve Belediye ekiplerince başlatılan çalışmayla hem hayvanların aç kalmasının hem de yemek israfının önüne geçiliyor.
Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçedeki kurumların iş birliğiyle, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlattıklarını belirtti.
Tanış, "Destek ve duyarlılığından dolayı Kaymakamımız Fatih Sayar'a teşekkür ediyoruz. Birlikte yaşadığımız ve dünyayı paylaştığımız sokak hayvanları için herkesin elinden geleni yapması ve evinin önüne bir kap koyması gerektiğini de önemle hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, zorlu hava koşullarında yiyecek bulamayan kuşlar için de çalışma yürüten ekipler, önceden yapılan kuş evlerine buğday bıraktı.

Kaymakamlık, Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: AA

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