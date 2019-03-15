Van'da Yılın Doktorları Belirlendi

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Başkale ilçesinde görevli Uzm. Dr. Feride Yılmaz ile Dr. Furkan Kınacı, yılın doktoru ödülüne layık görüldü.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde her yıl geleneksel olarak kendi illerinde sağlık çalışmalarına katkı sağlayan, sağlık hizmetlerindeki fedakarlıkları ve duyarlılıkları dikkate alarak yılın doktorunu belirliyor.Bu kapsamda düzenlenen "14 Mart Tıp Bayramı"nın 100. yıl resepsiyona Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Türkiye'nin 81 ilinden doktorlar katıldı.Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nun da katıldığı törende, Başkale Devlet Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Feride Yılmaz ve Başkale Albayrak Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. M. Furkan Kınacı yılın doktoru seçildi.Doktorlar, başarı belgelerini Sağlık Bakanı Koca'nın elinden aldı.