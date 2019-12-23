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Van'da yolcu otobüsünde 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bagaj tabanına gizlenmiş 91 kilo 915 gram eroin bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.

23.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:06
'ın ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bagaj tabanına gizlenmiş 91 kilo 915 gram eroin bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Erciş kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine yolcu otobüsünü durdurdu.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada otobüsün bagaj tabanına gizlenmiş 182 pakette 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.K, T.B. ve M.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Van'da yolcu otobüsünde 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: AA


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